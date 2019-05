Baška oslaví 585 let od založení

Obec Baška připravuje na sobotu 25. května akci Baška na Bašce. Součástí programu, který začne ve 14 hodin v areálu přehrady, budou nejen oslavy 585 let od založení Bašky, ale i prezentace obecních spolků. Děti zabaví různé atrakce. Těšit se můžou na skákací hrady, trampolíny a projížďky na koních. Zájemci se budou moci zapojit do orientačního běhu a soutěže, při které se bude střílet na branku. O hudební produkci se postarají kapely R.U.M. rock a Pleasure Without Problems. Vstupné se vybírat nebude. Navíc prvních tři sta návštěvníků dostane párek k opékání zdarma.