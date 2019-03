Behind the Door slaví patnáct let

Multižánrová kapela Behind the Door, jejíž členové pocházejí z Frýdku-Místku, oslaví v letošním roce už patnáct let své existence. Na oslavu tohoto výročí chystá kapela speciální koncert, který se uskuteční v pátek 5. dubna od 19 hodin v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Na koncertě vystoupí řada vzácných hudebních hostů. Poté bude následovat afterparty s hudbou ve foyer kina. Celému koncertu bude navíc předcházet vernisáž fotek a archiválií z historie kapely. Skupina, která dosud natočila tři alba, má za sebou i turné po Pobaltí, kde si zahrála koncerty ve všech hlavních městech. Vystoupila také na prestižních festivalech, jako jsou Colours of Ostrava nebo Prague Proms. Tvorba tohoto sexteta čerpá snad ze všech zákoutí hudby. Nejčastěji jsou v ní slyšet nejen inspirace fusion, latin jazzu, moderního jazzu, smooth jazzu, ale dokonce i popu, folku, rocku a vážné hudby. Vstupné činí 150 korun.