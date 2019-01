Budou testovat paměť i měřit tlak

Včera, dnes a zítra. To je název akce, která se koná u příležitosti Mezinárodního dne Alzeimerovy choroby. A to ve čtvrtek 20. září od 9 do 17 hodin v konferenčním sále Opal-Havlík na ulici Dr. E. Beneše 21 v Bruntále. Na programu jsou například testy paměti, měření krevního tlaku a cukru v krvi, ochutnávka zdravé výživy a bylinných čajů, ukázka zdravotních pomůcek či diagnostika nemoci podle jazyka. Na návštěvníky pak čekají také nejrůznější přednášky, například na téma Účinky bylinek v každodenním životě člověka nebo Umíme si pomáhat-aneb první pomoc pro každého. Vstup na akci je zdarma.