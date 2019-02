Černobylská tragédie ožije na zámku

Frýdecký zámek bude hostit neobvyklou výstavu s názvem Černobyl - 33 let poté. Výbuch 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl, který nastal v noci 26. dubna roku 1986, se do historie natrvalo zapsal jako největší katastrofa jaderné energetiky. Výstava vrátí návštěvníky nejen do minulosti, ale ve fotografiích Luďka Ovesného a souboru skladeb Elišky Cílkové zároveň ukáže současnou podobu Černobylu. Expozice se zaměří i na přilehlou oblast Pripjať - město duchů v těsné blízkosti elektrárny, které bylo svými 47 500 obyvateli ze dne na den opuštěno. Vernisáž výstavy začne ve čtvrtek 28. února v 17 hodin. K vidění bude až do 24. března.