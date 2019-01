Divadelní soubor Čtyřlístek odehraje zítra činoherní pohádku Čert nikdy nespí. Příběh vypráví o tom, co všechno se stane, když čert omylem odnese do pekla anděla nebeského místo zlé královny. Pohádka je určená pro děti od pěti let. Představení začíná v 15 hodin v Divadle Čtyřlístek. Vstupné je třicet korun. Vstupenky lze zakoupit i hodinu před začátkem představení. (kub)