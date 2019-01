Cyklobusy vyrážejí do Beskyd každý den

Cyklisté z Ostravska a Frýdecko-Místecka se mohou do Beskyd dopravit pomocí cyklobusů. Ve Frýdku-Místku zastavuje cyklobus o letních prázdninách denně na zastávce Beskydská, a to po osmé hodině ranní. Jede přes Staré Hamry, Bílou, Velké Karlovice a Hutisko--Solanec s konečnou zastávkou na Prostřední Bečvě. V podvečer pak cyklobus vybavený speciálním přívěsem s kapacitou až 34 kol míří po stejné trase zpátky. Cyklobusy vozí cyklisty do Beskyd už od roku 2004, každý rok registruje společnost Arriva nárůst zájemců, proto se doporučuje rezervace míst předem online. Ke klasické jízdence cestující připlatí za přepravu kola 15 korun, u elektrokola 25 korun.