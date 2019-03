Knihovna ve Frýdlantu nad Ostravicí pořádá v tomto týdnu akci s názvem Týden deskových her. Hráči budou mít v otevírací době k dispozici přes dvacet různých deskových her pro všechny věkové kategorie. Půjde například o hry Ubongo, Scrabble, Osadníci z Katanu, Tučnáci na ledu, Dobble, Svět v kostce, Bang!, Jenga a další. Tamní knihovnice upřesňují, že dostavit se může kdokoliv, aniž by měl průkazku do knihovny.