Děti budou soutěžit s Polárkou

Žáci prvního stupně základních škol se mohou zapojit do výtvarné soutěže na téma bruslení v hale Polárka. Obrázky se přijímají až do konce února 2018. Děti budou moci obrázky předávat osobně v rámci školního bruslení v hale Polárka, které probíhá v rámci dopoledního vyučování. Nezávislá porota následně vybere ze všech přijatých obrázků pět nejlepších z každé základní školy a z nich vybere tři nejlepší díla. Autoři vítězných kreseb vyhrají věcné ceny a sladkou odměnu. Všechna díla, která porota pošle do užšího výběru, budou vystavena ve vstupní hale veřejného bruslení haly Polárka. A to po celou nadcházející bruslařskou sezonu 2018/2019.