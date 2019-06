Discopříběh odstartuje letní sezonu na koupališti

Frýdlantský Open Air Discopříběh zažije v sobotu 8. června už třetí ročník. Oblíbená akce pod širým nebem začne ve 20 hodin v areálu koupaliště ve Frýdlantu nad Ostravicí. Příznivci se můžou těšit na oblíbené hity osmdesátých a devadesátých let, které jim bude pouštět DJ Milan z Ostravy. Vstupenky, které na místě vyjdou na 90 korun, budou slosovatelné. Šťastný výherce bude odměněn pobytem u moře. Pořadatelé umožní vstup návštěvníkům od 16 let. V případě špatného počasí se program přesune do kulturního centra.