Obec Hukvaldy se v sobotu 6. dubna zapojí do celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zájemci se v devět hodin dopoledne sejdou před oborní bránou. Následně se rozdělí do skupinek, které vyrazí do boje s nepořádkem. Pytle na odpad budou zajištěny. Dobrovolníci si mají s sebou vzít jen pracovní rukavice a vhodnou obuv.