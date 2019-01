Během celého cyklu jarních prázdnin si malí i velcí mohou přijít do Dřevěnky na Fojtství v Mostech u Jablunkova vyrobit pěkné suvenýry. Akce nazvaná Prázdninové čtvrtky se bude konat každý čtvrtek od 10 do 14 hodin, a to od 7. února až do 14. března. Komu se nebude chtít nic vyrábět nebo přijde jako doprovod, může posedět při kávě, přečíst si knížku či časopis, zapojit se do pletené šály anebo si prohlédnout aktuální výstavu.