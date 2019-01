Festival Ladná Čeladná se blíží

Patnáctku kapel uvede festival Ladná Čeladná na letošním čtvrtém ročníku, který se koná 3. a 4. srpna v areálu Základní školy Čeladná. Oba festivalové dny se návštěvníci mohou těšit na zvučná česká jména – v pátek vystoupí Aneta Langerová, v sobotu David Koller. Žánrově bude nabídka tradičně pestrá – na Ladné Čeladné zazní rock, hardrock, punk, ale také ska, swing, balkánské rytmy či cimbálovka. Na své si přijdou také rodiče s dětmi. Dvoudenní vstupenky stojí v předprodeji 300 korun, jednodenní 200 korun. Na místě budou ceny o padesátikorunu vyšší. Vstupenky pro děti do 15 let, které vyjdou na 150 korun, budou k dostání pouze na místě. Děti do 140 centimetrů budou mít vstup zdarma.