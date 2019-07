Festival nabídne piva a kapely

Pivní festival se připravuje na sobotu 27. července v Brušperku. Myslivecká chata Pastevník, kde program od 15 hodin vypukne, bude doslova v obležení prodejních stánků s čepovaným pivem a dobrým jídlem. O hudební produkci se postará šest skupin. Jako první se na venkovním pódiu představí kapela Hrnek. Následovat budou formace Pelikán Quartet, Mariachi Esquelas, The ProPolice - The Police a Sting cover band, Místní parta a Mlock. Vstupné je stanoveno na padesát korun. Děti do patnácti let platit nebudou.