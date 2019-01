Folklorní festival pobaví Frýdek-Místek

Folklorní soubory z různých koutů republiky, ale i Evropy a zahraničí se tento týden potkávají na Frýdecko-Místecku. Letos již čtyřiadvacátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu vrcholí ve Frýdku-Místku od pátku do neděle. Slavnostní zahájení hlavních festivalových programů se koná v pátek od 17.30 hodin na náměstí Svobody, až do večera přijdou na řadu různá folklorní představení. V sobotu je na programu průvod Místkem, vystoupení na náměstí Svobody, taneční a výtvarné dílny, živo bude ve městě také v neděli, kdy se koná pohádka pro děti, koncert Šuba Duba Band před kinem Petra Bezruče a závěrečný galakoncert v kině. V případě deště se páteční a sobotní venkovní program přesune do haly Polárka, v neděli je náhradní variantou Národní dům.