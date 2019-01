Forest man můžete se přihlásit

Prestiží klání Forest man opět pořádá Řeka, a to 12. května. Jedná se o 8. setkání amatérských dřevorubců s mezinárodní účastí soutěžících i ze Slovenska, Polska a Srbska. Bude se soutěžit celkem v šesti disciplínách. Termín přihlášek je do 1. května, přičemž bližší informace leze získat na internetových stránkách Řeky. Závodníci v tříčlenných družstvech musí být starší 18 let, účastnici budou mít stejné a bezpečné oblečení, při práci s motorovou pilou bude každý soutěžící používat ochranný štít a rukavice a vlastní motorovou pilu a obouruční pilu kaprovku.