Začátek listopadu je již tradičně vyhrazen na prezentaci výsledků celoročního snažení fryčovických zahrádkářů. Oblíbená výstava ovoce, zeleniny i užitkových rostlin a žákovských prací je jejich nejvýznamnější každoroční akcí. Letošní výstava se uskuteční v prostorách hasičské zbrojnice v termínech 2. listopadu (od 15 do 18 hodin), 3. listopadu (od 9 do 18), 4. listopadu (od 9 do 18) a 5. listopadu (od 9 do 13).