Frýdecký zámek přivítá o Vánocích návštěvníky

Tradiční vánoční odpoledne na frýdeckém zámku se uskuteční ve středu 26. prosince od 13 do 17 hodin. Návštěvníci mohou navštívit zámecký okruh, který zdobí ručně malované vánoční ozdoby z výrobního družstva Irisa Vsetín, interaktivní výstavu Barevný svět nebo výstavu Příběhy rodu Landsbergerů, které život postupem let rozdělil z Frýdku do celého světa. V Rytířském sále od 15 hodin zazní gospelové písně v podání Pěveckého sboru Janáček Frýdlant nad Ostravicí.