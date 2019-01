Hala Polárka nabízí i badminton a střelnici

Nejen ledním hokejem a veřejným bruslením žije hala Polárka ve Frýdku-Místku.

K dispozici jsou dva badmintonové kurty. Cena za hodinovou výpůjčku kurtu se liší podle času – od 6 do 15 hodin stojí 90 korun, od 15 do 20 hodin 190 korun a od 20 do 22 hodin 170 korun.

O víkendech a svátcích stojí hodina 190 korun. Zájemci si můžou za poplatek vypůjčit badmintonové vybavení.

V útrobách haly se nachází také střelnice. Ta má šest střeleckých stavů, které jsou opatřeny závěsným terčovým systémem PIT SHOOTING a zásahy je možné kontrolovat přes monitor. Střeliště je projektováno pro střelbu z krátkých kulových zbraní. Na střelnici se nachází prodejna zbraní, střeliv a různých střeleckých doplňků.

Služby střelnice mohou střelci využívat v nové provozní době, a to takto: středa 09:00-13:00, čtvrtek a pátek 14:00-18:00, sobota 09:00-12:30 a 13:00-17:00.

Střelnice je v uvedené provozní době k dispozici pouze střelcům se zbrojním průkazem. Návštěvník bez ZP si může jít zastřílet s kýmkoli, kdo vlastní ZP nejméně 3 roky. V tomto případě není potřeba instruktor a může střílet kdykoli v rámci otevírací doby. Je potřeba jen dbát pokynů obsluhy střelnice.

Zájemci o střelbu bez zbrojního průkazu nebo majitelé dárkových voucherů si mohou svůj „střelecký čas“ pod dohledem instruktora sjednat telefonicky: 595 173 039 nebo e-mailu: strelnice@sportplex.cz.