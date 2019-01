Hasiči a záchranáři obsadí Třinec

Třinec bude tento víkend (16. a 17. června) hostit krajskou soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů a hasiček Moravskoslezského a Olomouckého kraje v požárním sportu a zároveň se na náměstí Svobody uskuteční tradiční Den s integrovaným záchranným systémem. Na městském stadionu a v areálu Integrovaného výjezdového centra (IVC) změří hasiči síly v atraktivních disciplínách jako je požární útok s vodou, běh na 100 metrů s překážkami, výstup do 4. patra cvičné věže IVC nebo štafeta 4 x 100 metrů s překážkami. V rámci akce proběhne 16. června v IVC od 8 do 12 hodin Den otevřených dveří. Soutěž hasičů v sobotu Den s integrovaným záchranným systémem. Akce se uskuteční na náměstí Svobody od 10 do 12 hodin.