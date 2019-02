Historickým vlakem na prohlídku pivovaru

Sobotu 23. února by si milovníci piva a železnice měli v kalendáři červeně zakroužkovat. Nabízí se jim totiž příležitost vyrazit historickým vlakem do pivovaru Radegast v Nošovicích. Na programu je retro jízda výletním motoráčkem Hurvínkem, prohlídka výrobními pivovarskými prostory, škola čepování piva...

Slezský železniční spolek a Radegast expres se podle mimořádného jízdního řádu vydá v 9:20 z Ostravy střed přes Ostravu Kunčice, Havířov, Albrechtice a Český Těšín přímo na pivovarskou vlečku do Nošovic. Tam si pasažéry převezmou pivovarští tovaryši a zasvětí je do tajů výroby piva Radegast.

Na cestu zpět do Ostravy historický vlak Radegast expres zamíří ve 14 hodin. Předprodej jízdenek je na webu www.slezskyzeleznicnispolek.cz