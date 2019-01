Hlavní roli budou v Hrádku hrát hlavolamy

Víte, čím si lámou hlavu lidé v různých koutech světa? Přijďte si to vyzkoušet! Ve středu 28. listopadu budete mít v Centru volného času Hrádek jedinečnou příležitost dozvědět se o hlavolamech spoustu zajímavostí, rozhýbat mozkové buňky a otestovat svou trpělivost.

Do tajů logických skládanek příchozí uvede jeden z nejvýznamnějších sběratelů hlavolamů v České republice Dušan Lederer z Větřkovic na Opavsku. Svou nevšední sbírku, které se věnuje již více než 50 let, představí od 8 do 12.30 hodin žákům hrádeckých škol a od 14 do 16 hodin veřejnosti.