Hostinec U Křivého psa má bohatou historii

Hostinec U Křivého psa ve Frýdku dýchá historií. Barokní patrový dům, který zpříjemňuje hostům život už přes tři sta let, byl znám jako zájezdní hostinec s názvy U mýta nebo U černého orla.

Hospoda získala na ceně, když byla v roce 1788 dostavěna hlavní poštovní a obchodní cesta z Frýdku do Těšína. Na začátku 19. století zde pobývali legendární ruští vojevůdci Suvorov a Kutuzov, který mířil do Slavkova, dějiště bitvy tří císařů. Kolem hostince projížděl ruský car Alexandr I. i rakousko-uherský císař Josef II. I proto se stává, že do hospody cíleně přicházejí zahraniční návštěvníci se zájmem o historii. Přijeli už Francouzi, Rusové nebo Němci. Ve vstupní hale restaurace visí mramorová deska s portréty legendárních ruských vojevůdců Suvorova a Kutuzova, návštěvníci můžou přespat v maršálském pokoji. Oba vojevůdci zanechali stopu také v dnešním jídelním lístku. Hosté si můžou objednat pánev Kutuzov a Suvorovovu šavli, která se řadí ke specialitám podniku. Kromě oblíbené svíčkové, na kterou chodí celé rodiny, je v kurzu také boršč nebo guláš. Obě jídla se podávají v kotlíku, což odkazuje na dřívější způsob stravování. Hlavně ženy si oblíbily jídla z pohanky.