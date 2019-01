Hrad Hukvaldy bude plný pohádek

Akce nazvaná Z pohádky do pohádky v sobotu pohltí hrad Hukvaldy. V areálu plném pohádkových hrdinů si návštěvníci najdou svého oblíbeného prince nebo princeznu. Program bude připraven od 10 do 17 hodin, putovní výpravy z pohádky do pohádky se uskuteční každou celou hodinu. Vystoupí skupina Subulcus. Hrad Hukvaldy je v létě otevřen vždy od 9 do 18 hodin mimo pondělí, kdy je zavřeno. Základní vstupné pro dospělé vyjde na 70 korun, děti od 6 do 18 let a senioři nad 65 let zaplatí 40 korun. Rodinné vstupné vyjde na 180 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.