Slavnosti vína a burčáku v doprovodu lidové muziky a tance pohltí v sobotu hrad Hukvaldy. Hradní vinobraní je na programu od 10 do 15 hodin, vystoupí soubor Valašský Vojvoda z Kozlovic. Hrad je otevřen od 9 do 17 hodin, základní vstupné pro dospělého činí 70 korun. Děti od 6 do 18 let a senioři nad 65 let zaplatí 40 korun.