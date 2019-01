Hrají Pekelnou pohádku

Divadýlko Mrak přiveze do Frýdku-Místku představení s názvem Pekelná pohádka. Nejen děti jej mohou navštívit v neděli 25. listopadu od 15 hodin v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku. Peklo sleduje hříchy světa, a protože je nedočkavé, jednou se malí čertíci unáhlí a dojdou na svět pro pekaře Vojtu Rohlíčka. Pytel jeho hříchů však ještě není naplněn. Peklo tedy vyšle na svět čertici Luciendu, která má za úkol pošťuchovat pekaře tak, aby zaklel. Jeho dobrácká povaha a cit čertici uchlácholí a ta přestane škodit. To by však nebylo peklo, aby si nechalo něco takového líbit.