Hukvaldská obora slaví letos 450 let od svého vzniku a nejen v rámci oslavy pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči festival s názvem Fandíme rodině. Akce se koná již tuto sobotu od 14 hodin a trvat by měla až do devatenácté hodiny. Bohatým programem provede známý moderátor Aleš Juchelka. Vstupné na akci bude stát padesát korun.