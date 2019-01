Knihovna Třinec zve v úterý 27. února na netradiční cestovatelskou besedu s Maruškou Nieborasovou Můj splněný sen Zéland.

Kde na to mladá holka vezme peníze? Jaké to je být 18 tisíc kilometrů od rodiny a přátel? Dá se to zvládnout bez angličtiny? Co tam vlastně celý rok dělala? A byl to spíš krásný sen nebo noční můra?

Odpovědi na tyto i další otázky se zájemci dozví od 17 hodin ve velkém sále. Vstupné na besedu je padesát korun.