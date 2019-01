Kočárky ve frýdeckém zámku

Výstava s názvem „Kočárky aneb Kdo se nevozil, jako by nebyl“ zaplnila prostory frýdeckého zámku.

Návštěvníci Muzea Beskyd uvidí kočárky a vozítka různých typů pro děti i panenky, doplněné fotografiemi a hračkami. Výstava potrvá až do 9. září. V prostorách zámku navíc souběžně trvá výstava o historii hudebních automatů od orchestrionu po rádio, která přibližuje pokusy o zhotovení hracích strojů a mechanismů. Zámek je kromě pondělí otevřen každý den, vstupné na výstavy přijde dospělé na dvacet korun, mládež od šesti do osmnácti let zaplatí polovinu.