Kolo-běh může nakonec vyhrát i ten poslední

Druhý ročník sportovně rekreačního závodu s názvem Kolo-běh se uskuteční v sobotu 3. srpna v areálu YDYKSEB v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Start probíhá průběžně od 10 do 14 hodin. Trasa o délce sedmadvaceti kilometrů pokračuje přes Malenovice, Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží, Čeladnou a Ostravici. Cíl je opět v areálu YDYKSEB. Okruh bude v nejdůležitějších orientačních bodech vyznačen směrovými tabulemi. Účastníci ovšem můžou použít i mobilní navigaci. Pravidla soutěže jsou taková, že celý závod může nakonec vyhrát i ten, kdo dorazí do cíle poslední. Vítěz závodu a pořadí na dalších místech se totiž až do vyčerpání všech cen losuje. Slavnostní ukončení akce a vyhlášení výsledků má začít ve tři hodiny odpoledne.