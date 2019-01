Koncertuje kapela Allegro2

Třinecké kulturní léto nabízí během letních prázdniny každý týden hned dvě akce, které jsou buď na náměstí Svobody či náměstí TGM. Ve čtvrtek 9. srpna je na řadě náměstí TGM, na kterém se od 18 hodin představí skupina Allegro2. Oblíbená třinecká kapela zkrátka nesmí na pátém ročníku populárního Třineckého kulturního léta chybět. Tentokrát si návštěvnící na náměstí poslechnou například písně Atlantída (M. Žbirka), Zawsze tam gdzie ty (Lady Pank), Stand by me (B. E. King), Tears in heaven (Eric Clapton) a jiné.