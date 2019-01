Krytý aquapark láká na koupání i saunu

V aquaparku Olešná je k dispozici kromě bazénu 96 metrů dlouhý tobogan, divoká řeka, proudový kanál s houpacím bazénkem, vodní děla, chrliče vody, vzdušná lehátka i sedátka, masážní trysky a také vířivka. V rámci vstupu do saunového světa mohou návštěvníci využít různé typy saun, včetně parní lázně s aromaterapií, solnou římskou lázeň, saunový ceremoniál ve finské sauně, nebo si zvolit relaxaci prostřednictvím masáží. Jednorázové základní vstupné do krytého aquaparku činí od pondělí do pátku 130 korun za 90 minut, o víkendech zaplatí návštěvníci 170 korun. Doplatek za jednu minutu činí 1,40 koruny, resp. 1,70 koruny. Nechybí nabídka zvýhodněného vstupného pro seniory a mládež nebo rodinného vstupného. Více informací na webu krytého aquaparku.