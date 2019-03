Legiovlak dojede na další nádraží

Českem křižuje věrná replika legionářského vlaku z let 1918 až 1920. Legiovlak, jenž pomáhá oživit povědomí o čs. legiích, které měly nemalé zásluhy při vzniku Československa, bude od pátku 15. března do neděle 17. března k vidění také na vlakovém nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zrekonstruované historické vozy mají přiblížit podobu vlaků, které používaly na Transsibiřské magistrále čs. legie jako pojízdné kasárny. Legiovlak je zpravidla složen z vozu polní pošty, prodejního, ubytovacího, zdravotního, štábního, obrněného, krejčovského vagonu a dvou plošinových vozů. V každém jsou informační panely a exponáty, které seznamují se životem a bojem čs. legií. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, Českých drah a dalších partnerů. Pojízdná výstava je ve všední dny k vidění od 8 do 18 hodin. O víkendu pak mezi devátou a devatenáctou hodinou.