Letní kino oživí Písečnou

Letní kino opět míří do Písečné. Letos jsou připraveny tři termíny, a to 1. července, 29. července a 26. srpna vždy v neděli v objektu výletiště v Písečné.

Promítání v červenci začíná od 20.30 hodin, v posledním srpnovém termínu to bude dříve, a to od 20 hodin. Na programu budou filmy Coco, Bajkeři a Tátova volha. První prázdninové promítání bude pro děti a mládež do 18 let zdarma. V případě nepříznivého počasí se promítání uskuteční v kulturním domě Písečná. (red)