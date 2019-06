Letní koupaliště Ameryka otevírá

Koupaliště Ameryka v Jablunkově otevírá ve středu od 12 hodin své brány návštěvníkům. Provoz koupaliště bude přes týden od 10 do 19 hodin, o víkendu bude otevřeno už od 9 hodin dopoledne. Cena celodenní dospělé vstupenky stojí 70 korun, děti a senioři zaplatí 50 korun. Parkování před areálem je zdarma. Maximální kapacita areálu je 1200 osob. Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Koupaliště láká veřejnost na novou tří dráhovou skluzavku, bohaté občerstvení nebo aquaroller (vodní válec).