Lord Of The Dance zamíří do Třince

Irské folkové hudební a taneční představení Lord Of The Dance rozvášní návštěvníky v třinecké Werk Areně. Lidé se podle organizátorů můžou těšit na nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní světelný park i překrásné kostýmy. Představení nazvané Dangerous Games se uskuteční v pondělí 4. března od 19 hodin, vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal, TicketArt a Sazka Ticket, a to v cenovém rozmezí 880 až 1180 korun. ˟ 4. 3. (19:00–21:00) Třinec otevřít v novém okně SDÍLEJ: