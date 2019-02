Mariášový turnaj bude i s večeří

Mariášový turnaj by si v sobotu 2. března neměli nechat ujít náruživí karbaníci v restauraci U Váhy v Kozlovicích. Začátek turnaje je ve 13.30 hodin. Startovné je stanoveno na 100 korun, přičemž v ceně je pro každého účastníka i večeře. Pro vítěze budou připraveny zajímavé ceny. Hráči se mohou do turnaje přihlásit do pátku 1. března buď osobně u obsluhy restaurace, nebo telefonicky na čísle 736 712 883. Pravidla hry jsou na internetové adrese www.restauraceuvahy.cz. Každý účastník musí mít drobné za padesát korun.