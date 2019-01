Minifestival pobaví Lučinu

Minifestival nazvaný Lučinské léto ovládne v sobotu areál minigolfu u Žermanické přehrady v Lučině. Akce je koncipována jako zábavné odpoledne pro celou rodinu. Pestrý, hudebně-zábavný program zabaví děti i dospělé ale až do pozdního večera. Areál bude otevřen od 13 hodin, o hodinu později přijde na řadu dětská diskotéka a v 15 hodin pak vystoupení kouzelníka Čáry kluka. Večer se představí mj. Pokáč, a to od 20 hodin. Vstupenky vyjdou na 130 korun, děti do 15 let mají vstup v doprovodu rodičů zdarma. Senioři nad 65 let zaplatí 80 korun. Akce se bude konat za každého počasí.