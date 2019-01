Další ročník pěvecké soutěže Talent 2018 se uskuteční ve čtvrtek v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Představí se desítky nadějných zpěváků a zpěvaček v kategorii do patnácti let. Nejlepší zpěváci z ranní a dopolední semifinálové skupiny postoupí do večerního finále, které je na programu od 18 hodin. První ročník soutěže se konal ve Frýdku-Místku už v roce 1995, v minulosti se soutěže zúčastnila také například Ewa Farna.