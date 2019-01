Moravskoslezská sestra 2018: začíná hlasování veřejnosti

Do čtvrtého ročníku ankety Moravskoslezská sestra 2018, kterou vyhlásil odbor zdravotnictví krajského úřadu, se po odbornících může zapojit i veřejnost, a to prostřednictvím webových stránek Moravskoslezského kraje https://sestra.msk.cz/. Do 14. října 2018 mohou i laici hlasovat pro jednu svoji favoritku z dvanácti finalistek vybraných odbornou porotou, která se stane Sestrou veřejnosti 2018. Čtvrtý ročník ankety začal16. dubna, kdy mohl zdravotnický personál nominovat účastníky ankety. Do konce května přišly desítky nominací ve čtyřech kategoriích: Sestra u lůžka, Ambulantní a domácí péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Následovala práce odborné poroty, která všechny nominace prostudovala a vybrala v každé kategorii tři finalistky. Porota má před sebou ještě jeden úkol, vybrat v každé kategorii vítězku. Kdo nakonec prestižní ocenění získá, se ukáže 1. listopadu 2018 na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.