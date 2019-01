Muzeum láká i na automaty

Historie hudebních automatů od orchestrionu po rádio, tak se jmenuje výstava, která potrvá do 2. září v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Expozice by měla přiblížit pokusy o zhotovení hracích strojů a mechanismů, které se vinuly celými dějinami lidstva. Do rozvoje výroby hudebních automatů velkou měrou zasáhl také rozvoj hodinářství. Hlavní rozmach nastává až v 19. století. Do 20. let 20. století ovládaly mechanický přednes hudby orchestriony, pianoly a flašinety. Těmto druhům hudebních automatů je věnována první část výstavy. Poté se příchozí podívají na následovníky automatofonů fonografu, manopanu, herophonu a gramofonu, magnetofonu a další.