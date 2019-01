Na děti čeká nejen pohádka

Zejména těm nejmenším je určeno odpoledne s názvem Broučkiáda a pohádka Sněhurka a sedm trpajzlíků, které v neděli 28. října od 15 hodin hostí Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku. Pohádka o Sněhurce v podání Divadla Koráb kombinuje hru vtipných loutek a veselých herců. Princezna, kterou král s královnou pojmenovali Sněhurka, se stane obětí lsti zlé macechy. Ta by si přála být nejkrásnější na světě, ale zrcadlo prozradí, že na krásu Sněhurky nedosáhne. Macecha ji proto nechá vyhnat do černého lesa, kde do příběhu vstupují trpajzlíci se svéráznými jmény a charaktery. Děti čeká výtvarná dílnička a po představení uspávání broučků. Půjde se do parku, bude se zpívat, povídat o přírodě a děti budou odměněny drobnou sladkostí. Lampionky si vezměte sebou.