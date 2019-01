Na nádraží zastaví legiovlak

Třináct zrekonstruovaných vagónů, které představují vojenský ešalon, zastaví v září na nádraží ve Frýdku-Místku. Návštěvníci budou moci obdivovat historické vlaky, které přepravily v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem desetitisíce československých legionářů. K vidění budou vozy polní pošty, těplušky, zdravotní, filmový, velitelský, štábní, obrněný, prodejní, krejčovský, kovářský, ubytovací a dva plošinové vozy. Ve všech vozech na návštěvníky bude čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii legií. Vlak bude přístupný zdarma od úterý 18. do neděle 23. září, a to ve všední dny od 8 do 18 hodin, o víkendu pak od 9 do 19 hodin.