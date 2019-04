Nová výstavní sezona bude ve čtvrtek 11. dubna zahájena na zámku v Paskově. Lidé se můžou těšit na spoustu obrazů, které si lze prohlédnout mimo vernisáž každý víkend od 10 do 17 hodin, a to až do 9. června. Vernisáž je na programu ve čtvrtek v 17 hodin, vystoupí i žáci základní umělecké školy. Kromě nových sezonních výstav lze navštívit také několik stálých expozic.