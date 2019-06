Noc literatury bude v Třinci

Již čtvrtý ročník oblíbené akce Noc literatury v Třinci se uskuteční v pátek v 19 hodin na travnatém prostoru za knihovnou u vstupu do Mklubu. Noc literatury se koná po celé republice. Připravena bude i chill out zóna, ve které si lidé mohou odpočinout a vychutnat živou literaturu do sytosti. V případě nepřízně počasí bude celý program přesunut do prostoru literární kavárny Café Čítárna v budově knihovny. Vstupné na akci je zdarma. Veřejnost se může těšit nejen na výběr nejlepší světové literatury, ale i na zajímavé hosty, kterých bude letos celkem pět. Ze známých osobností literárního světa to bude například Ondřej Hrabal, český mistr ve Slam Poetry za rok 2018 nebo Jan Těsnohlídek, držitel Ceny Jiřího Ortena.