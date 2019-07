Oblíbené Večerníčky naživo budou děti bavit i letos

Oblíbené Večerníčky naživo budou bavit malé i velké také tyto prázdniny. Třinečtí knihovníci budou scénicky číst sedm pohádkových příběhů a na závěr přidají prémiový, o kterém rozhodnou sami diváci. Na první příběh, Byla jedna moucha od Daisy Mrázkové, se děti mohou těšit v úterý od 17 hodin na velké křižovatce v centru třineckého lesoparku.

„Vzpomínám si, když jsme v roce 2012 začínali hrát a říkali jsme si, jestli vůbec někdo přijde a jestli se scénické čtení v našem podání bude líbit. Teď je rok 2019, zahajujeme osmou sezonu a na každé naše představení dorazí v průměru 150 návštěvníků a to i když je venku škaredě a lesopark měníme za knihovnu. Máme z toho vždycky obrovskou radost, protože je vidět, že čtení a dobré knížky jsou pro rodiče důležité,“ říká Marika Zadembská, vedoucí Knihovny pro děti, která je autorkou myšlenky hraných a čtených pohádek.

Pro tyto prázdniny si třinečtí knihovníci připravili sedm pohádkových příběhů. Od 9. 7. každé úterý až do konce prázdnin odehrají vždy jedno představení. Letos vybrali knížky, které zažijí v rámci Večerníčků naživo premiéru.

Hrané čtení začíná vždy v 17 hodin na velké křižovatce v centru třineckého lesoparku. Akce je zdarma a za nepříznivého počasí se celý program přesouvá do Knihovny Třinec.