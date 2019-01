Pražské zájezdové loutkové divadlo Elf dorazí i do Frýdku-Místku. A to v tuto neděli, aby od 15 hodin představilo v místecké Nové Scéně Vlast loutkovou hru nazvanou Peklo s Ježibabou. Jedná se o pohádku na motivy her Bohumila Schweigstilla s kašpárkem v hlavní roli. Vstupné na akci je stanoveno ve výši 60 korun. (kda)