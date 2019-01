Pivovar Radegast zve na prohlídky

Načerpat vědomosti o historii a vaření nošovického piva a osvěžit se přímo u zdroje můžou návštěvníci při prohlídce pivovaru Radegast.

Od října do března je otevírací doba pivovaru vždy od úterý do soboty od 10 do 16 hodin, v pondělí a neděli bývá zavřeno.

Pravidelná prohlídka pivovaru v českém jazyce se koná v sobotu od 14 hodin. Časy prohlídek si můžou zájemci ověřit telefonicky na čísle 558 602 566. Vstupenka pro dospělého vyjde na 150 korun, zvýhodněné vstupné je o padesát korun levnější.

Délka prohlídky činí 120 minut. Prohlídku pivovaru Radegast lze absolvovat pouze s průvodcem v českém, anglickém, německém nebo polském jazyce. Náročnost prohlídky je střední – nutno zdolat schody.

Prohlídka zahrnuje ochutnávku piva Radegast nebo nealkoholického piva Birell dle volby návštěvníka. Ochutnávka je podávána pouze starším 18 let.