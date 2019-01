Děti se mohou těšit na divadelní pohádku. Divadlo Čtyřlístek ve Frýdku-Místku má v sobotu od 15 hodin na programu divadelní představení Čert nikdy nespí. Činoherní pohádka ukáže, co všechno se stane, když čert omylem odnese do pekla anděla nebeského místo zlé královny. Představení je vhodné pro děti od 5 let. Vstupné je 30 korun.