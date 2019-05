Pořadatelé FM City Festu chystají akci na náměstí

Druhý ročník hudebního festivalu FM City Fest, který se uskuteční v prostorách textilky Slezan ve Staroměstské ulici, se kvapem blíží. Letos bude festival dvoudenní, od 12. do 13. července se na něm představí více než dvacet interpretů, a to z tuzemska i zahraničí. Mimo to plánují organizátoři ve čtvrtek 23. května na místeckém náměstí Svobody setkání se všemi festivalovými i hokejovými nadšenci. Organizátoři festivalu připravili společné odpoledne, na kterém nebude chybět program pro všechny festivalové nadšence, rodiny s dětmi, taneční a hudební vystoupení a pro hokejové fanoušky bude připraveno promítání zápasu z mistrovství světa v ledním hokeji. Meeting Point 2019 slouží především jako menší předfestivalové setkání, kde se lidé mohou o festivalu pobavit s hlavními organizátory a lidmi, kteří celý festival tvoří. Akce vypukne od 15 hodin, lidé můžou také zakoupit vstupenky na festival.