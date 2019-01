Poslední farmářské trhy se zaměří na zabijačku

Beskydské farmářské trhy ve Frýdku-Místku, které město pořádá od roku 2011 od května do prosince co čtrnáct dní vždy ve čtvrtek na místeckém náměstí Svobody, se naposledy v tomto roce uskuteční 15. listopadu a budou ve znamení zabijačky. Návštěvníci si tak budou moci od 8 do 14 hodin zakoupit kromě tradičních výrobků a produktů také zabijačkové speciality a připraveno bude i bohaté občerstvení.

Zabijačka na listopadových farmářských trzích je již tradicí. Návštěvníci budou mít i letos možnost porovnat výrobky a chutě zabijačkových specialit z různých oblastí. Na trzích se budou prezentovat řezníci a uzenáři z Raškovic, Větřkovic, Trojanovic a Ostravy. Nabízet budou jelita, jitrnice, tlačenku, škvarky a další zabijačkové pochoutky a uzenářské výrobky. Součástí bude také teplý pult se zabijačkovou polévkou, prejtem se zelím.

Na trzích nebudou chybět ani tradičně nabízené mléčné produkty, různé druhy pečiva, ovocné šťávy, marmelády nebo med. Z ovoce a zeleniny budou prodejci nabízet zejména jablka, hrušky, zelí, mrkev, brambory a česnek. K mání budou také sýry, vejce z podestýlky, králičí, husí, kachní i kuřecí maso a chybět nebudou rukodělné výrobky. K poslechu bude hrát reprodukovaná hudba.